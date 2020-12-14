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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11693116941169511696
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:27

Вартість метро

Коли стане дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?



я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:43

  Investor_K написав:Коли стане дешевше?

Процес здешевлення - йде.
Не так швидко, як планувалось, але має місце.
Вам що, горить?
Нічим оренду платити? :oops:
  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:подешевшає проїзд у метро ? Гівнюка корупціонера зняли. Красти нікому

Чи буде тюрма 10 років з конфіскацією майна?
Я не вірю.
Не може українська бидло-їліта сама себе карати!

Для ККЦ:

"Журналісти Bihus.Info опублікували другу частину розслідування щодо колишнього очільника Київського метрополітену Брагінського. У розслідуванні йдеться про те, що Київський метрополітен укладав контракти на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення посадовця.

У звітах метрополітену журналісти знайшли фірми, пов'язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кривцем і балериною — ймовірною тещею Кривця. За даними розслідувачів, бухгалтерка родини Брагінських виграла тендери від Київського метрополітену на 17 мільйонів гривень, а фірма балерини отримала від метрополітену більше мільярда гривень.
При цьому, за даними журналістів, матеріали з тендера на понад 32 мільйони гривень могли підприємству і не постачатись. Міський голова Києва Кличко попросив Bihus.Іnfo передати всю інформацію до правоохоронних та антикорупційних органів."


Дуже потужна репутаційна втрата для Кличка. Ніякі орангутанги-макаковичи не відбілять.

Так!
Я не вірю, що Кличко не знав про шахери-махєри своїх підлеглих.
Якщо дійсно не знав - тим більше, грош йому ціна.


Українська бидло-їліта є копією московитської їліти. Кулі, 300 років під ними.
Зе і Єрм, де українські снаряди, де гаубиці, де дальні безпілотники? Невже 2 роки війни мало клоунам, щоб налагодити виробництво зброї? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Я не вірю, що Кличко не знав про шахери-махєри своїх підлеглих.
Якщо дійсно не знав - тим більше, грош йому ціна.
Золоті слова, Франте, золота Ви людина. Не жалієте Ви себе. Відпочити Вам потрібно. Все про Київ думаєте.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11

  kingkongovets написав:Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію

https://www.facebook.com/share/v/YjbeYA ... meMs=21000

Знаете, я вот смотрю на разные проекты и начинаю понимать, что многое зависит от владельца, от его психологических, внутренних качеств. Есть девелоперы, которые изначально дают задание главному архитектору построить достойный объект, даже если это будет стоить дороже. Они не идут на сделку с совестью. А есть девелоперы с сельским мышлением, которым насрать как будет выглядеть их объект, главное побольше заработать. Просто три копейки нужно не забыть занести дедам в главапу.

Грубо говоря иногда можно посмотреть интервью топов и понять где из них колхозник, а где нормальный. Это мне проекты РИЭЛа покоя не дают, хотя как может быть львовянину непохуй какое уг он лепит в Киеве
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:13

  Investor_K написав:
  Frant написав:Я не вірю, що Кличко не знав про шахери-махєри своїх підлеглих.
Якщо дійсно не знав - тим більше, грош йому ціна.
Золоті слова, Франте, золота Ви людина. Не жалієте Ви себе. Відпочити Вам потрібно. Все про Київ думаєте.

Ви переплутали мене з панами кличко, брагинським, брагарем і т.д. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:23

  Бетон написав:

я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?

Главное финансировать вовремя. Как то говорил, что коррупция вышла на новый уровень 20-30%отката были во времена крепких хозяйственников, сейчас контракты можно просто не выполнять. Младо реформаторы показывают новый уровень.

Кстати, я офигел когда в первой части расследования этот индивид на полном серьёзе предлагал, чтоб поляки не утилизировали свои списанные вагоны метро, а отдали их нам. Типа ещё погоняют. Когда Бахматов говорил, что каждую третью гривну из киевского бюджета крадут, он немного преуменьшил.
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