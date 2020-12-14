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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 08:27
Вартість метро
Коли стане дешевше?
Додано: Вів 19 бер, 2024 09:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?
Додано: Вів 19 бер, 2024 09:43
Процес здешевлення - йде.
Не так швидко, як планувалось, але має місце.
Вам що, горить?
Нічим оренду платити?
Так!
Я не вірю, що Кличко не знав про шахери-махєри своїх підлеглих.
Якщо дійсно не знав - тим більше, грош йому ціна.
Українська бидло-їліта є копією московитської їліти. Кулі, 300 років під ними.
Зе і Єрм, де українські снаряди, де гаубиці, де дальні безпілотники? Невже 2 роки війни мало клоунам, щоб налагодити виробництво зброї?
Додано: Вів 19 бер, 2024 09:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11
Знаете, я вот смотрю на разные проекты и начинаю понимать, что многое зависит от владельца, от его психологических, внутренних качеств. Есть девелоперы, которые изначально дают задание главному архитектору построить достойный объект, даже если это будет стоить дороже. Они не идут на сделку с совестью. А есть девелоперы с сельским мышлением, которым насрать как будет выглядеть их объект, главное побольше заработать. Просто три копейки нужно не забыть занести дедам в главапу.
Грубо говоря иногда можно посмотреть интервью топов и понять где из них колхозник, а где нормальный. Это мне проекты РИЭЛа покоя не дают, хотя как может быть львовянину непохуй какое уг он лепит в Киеве
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:13
Ви переплутали мене з панами кличко, брагинським, брагарем і т.д.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:23
Главное финансировать вовремя. Как то говорил, что коррупция вышла на новый уровень 20-30%отката были во времена крепких хозяйственников, сейчас контракты можно просто не выполнять. Младо реформаторы показывают новый уровень.
Кстати, я офигел когда в первой части расследования этот индивид на полном серьёзе предлагал, чтоб поляки не утилизировали свои списанные вагоны метро, а отдали их нам. Типа ещё погоняют. Когда Бахматов говорил, что каждую третью гривну из киевского бюджета крадут, он немного преуменьшил.
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