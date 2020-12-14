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Додано: Вів 19 бер, 2024 08:27
Вартість метро
Коли стане дешевше?
Додано: Вів 19 бер, 2024 09:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11
Знаете, я вот смотрю на разные проекты и начинаю понимать, что многое зависит от владельца, от его психологических, внутренних качеств. Есть девелоперы, которые изначально дают задание главному архитектору построить достойный объект, даже если это будет стоить дороже. Они не идут на сделку с совестью. А есть девелоперы с сельским мышлением, которым насрать как будет выглядеть их объект, главное побольше заработать. Просто три копейки нужно не забыть занести дедам в главапу.
Грубо говоря иногда можно посмотреть интервью топов и понять где из них колхозник, а где нормальный. Это мне проекты РИЭЛа покоя не дают, хотя как может быть львовянину непохуй какое уг он лепит в Киеве
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:23
Главное финансировать вовремя. Как то говорил, что коррупция вышла на новый уровень 20-30%отката были во времена крепких хозяйственников, сейчас контракты можно просто не выполнять. Младо реформаторы показывают новый уровень.
Кстати, я офигел когда в первой части расследования этот индивид на полном серьёзе предлагал, чтоб поляки не утилизировали свои списанные вагоны метро, а отдали их нам. Типа ещё погоняют. Когда Бахматов говорил, что каждую третью гривну из киевского бюджета крадут, он немного преуменьшил.
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Минэкономики рапортует о высоких достижениях в Е-оселе за неделю.
Выдано 214 кредитов на 356 млн грн, из них 171 - вторичка.
По географии - 55 Киевская обл, 41 - Киев, 16 - Одесская обл, 13 - Львовская.
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:41
striped А как же страхи, что государство не платит по этой программе?
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:52
У кого страхи? У меня нет - мне эта программа не интересна. Но да - я из тех, кто помнит, что цыплят считают по осени.
Эта статистика интересна тем, что в ней мы видим, что РКЖН по прежнему живее всех живых, что бучи-ирпени все так же манят людей. И что можно попытаться экстраполировать количество е-осель на год - 2000+ сделок на Киев. Насколько это много, чтобы затормозить/остановить сползание?
Первая цитата из Гугла "Тогда как в 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787"
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:57
як 41 за місяць екстраполюється в 2000+ за рік?
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:19
покажите в исходном посте слово "месяц" пожалуйста
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну що, курс $ за три місяці просів на 2.6%
пора бомберу відмалювати "падіння бетона" хоча у USD
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