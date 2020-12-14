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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11694116951169611697>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:27

Вартість метро

Коли стане дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?



я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11

  kingkongovets написав:Вавриш пише, шо Резідент Консепт хаус на Володимирській тіки шо ввели в експлуатацію

https://www.facebook.com/share/v/YjbeYA ... meMs=21000

Знаете, я вот смотрю на разные проекты и начинаю понимать, что многое зависит от владельца, от его психологических, внутренних качеств. Есть девелоперы, которые изначально дают задание главному архитектору построить достойный объект, даже если это будет стоить дороже. Они не идут на сделку с совестью. А есть девелоперы с сельским мышлением, которым насрать как будет выглядеть их объект, главное побольше заработать. Просто три копейки нужно не забыть занести дедам в главапу.

Грубо говоря иногда можно посмотреть интервью топов и понять где из них колхозник, а где нормальный. Это мне проекты РИЭЛа покоя не дают, хотя как может быть львовянину непохуй какое уг он лепит в Киеве
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:23

  Бетон написав:

я так понимаю метро на веник не будет лет 10 минимум?

Главное финансировать вовремя. Как то говорил, что коррупция вышла на новый уровень 20-30%отката были во времена крепких хозяйственников, сейчас контракты можно просто не выполнять. Младо реформаторы показывают новый уровень.

Кстати, я офигел когда в первой части расследования этот индивид на полном серьёзе предлагал, чтоб поляки не утилизировали свои списанные вагоны метро, а отдали их нам. Типа ещё погоняют. Когда Бахматов говорил, что каждую третью гривну из киевского бюджета крадут, он немного преуменьшил.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Минэкономики рапортует о высоких достижениях в Е-оселе за неделю.
Выдано 214 кредитов на 356 млн грн, из них 171 - вторичка.
По географии - 55 Киевская обл, 41 - Киев, 16 - Одесская обл, 13 - Львовская.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:41

striped А как же страхи, что государство не платит по этой программе?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:52

  Andrey2512 написав:striped А как же страхи, что государство не платит по этой программе?


У кого страхи? У меня нет - мне эта программа не интересна. Но да - я из тех, кто помнит, что цыплят считают по осени.

Эта статистика интересна тем, что в ней мы видим, что РКЖН по прежнему живее всех живых, что бучи-ирпени все так же манят людей. И что можно попытаться экстраполировать количество е-осель на год - 2000+ сделок на Киев. Насколько это много, чтобы затормозить/остановить сползание?
Первая цитата из Гугла "Тогда как в 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787"
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:57

  striped написав:И что можно попытаться экстраполировать количество е-осель на год - 2000+ сделок на Киев. Насколько это много, чтобы затормозить/остановить сползание?
Первая цитата из Гугла "Тогда как в 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787"

як 41 за місяць екстраполюється в 2000+ за рік?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:19

  sergey_stasyuk555 написав:
  striped написав:И что можно попытаться экстраполировать количество е-осель на год - 2000+ сделок на Киев. Насколько это много, чтобы затормозить/остановить сползание?
Первая цитата из Гугла "Тогда как в 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787"

як 41 за місяць екстраполюється в 2000+ за рік?


покажите в исходном посте слово "месяц" пожалуйста
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну що, курс $ за три місяці просів на 2.6%
пора бомберу відмалювати "падіння бетона" хоча у USD
flyman
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