+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Звонит сегодня риелтор, самые первые смотрели на прошлой неделе. Говорит мы готовы, только по е оселе.
Что такое с этим варшавским, почему его так покупают
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30
kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:35
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:36
Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
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