RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11694116951169611697
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:мне проекты РИЭЛа покоя не дают

+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
Прохожий
 
Повідомлень: 13514
З нами з: 05.06.13
Подякував: 911 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Звонит сегодня риелтор, самые первые смотрели на прошлой неделе. Говорит мы готовы, только по е оселе.
Что такое с этим варшавским, почему его так покупают
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 80 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11096
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30

kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
барабашов
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 16.06.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11096
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:35

  Прохожий написав:
  hume написав:мне проекты РИЭЛа покоя не дают

+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок

А можно провинциалу пару ссылок на это жёпочудо чисто посмотреть? Монолит или АППС-2021 усиленное обоями и нежелтеющей краской?
барабашов
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 16.06.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:36

  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня

Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
барабашов
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 16.06.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня

Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
шо ти блядь несеш?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11096
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11694116951169611697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2464, 2465, 2466
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24653 16501741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 10:40
vitaliiangel
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 35569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1214)
19.03.2024 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.