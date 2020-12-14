|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:52
hume написав:
мне проекты РИЭЛа покоя не дают
+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13514
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 911 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:02
Звонит сегодня риелтор, самые первые смотрели на прошлой неделе. Говорит мы готовы, только по е оселе.
Что такое с этим варшавским, почему его так покупают
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2063
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:16
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11096
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30
kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:33
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11096
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:35
Прохожий написав: hume написав:
мне проекты РИЭЛа покоя не дают
+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
А можно провинциалу пару ссылок на это жёпочудо чисто посмотреть? Монолит или АППС-2021 усиленное обоями и нежелтеющей краской?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:36
kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:45
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
шо ти блядь несеш?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11096
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24653
|16501741
|
|
|1347
|5429627
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|35569
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|