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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:52
hume написав:
мне проекты РИЭЛа покоя не дают
+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:02
Звонит сегодня риелтор, самые первые смотрели на прошлой неделе. Говорит мы готовы, только по е оселе.
Что такое с этим варшавским, почему его так покупают
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:16
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
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kingkongovets
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30
kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
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барабашов
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:33
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
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kingkongovets
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:35
Прохожий написав: hume написав:
мне проекты РИЭЛа покоя не дают
+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
А можно провинциалу пару ссылок на это жёпочудо чисто посмотреть? Монолит или АППС-2021 усиленное обоями и нежелтеющей краской?
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барабашов
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:36
kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
Это нормальная цена или дисконт по Реусу?
Что за ЖК?
Ремонт ремонту опять же рознь(Трибека не даст соврать и перерасходовать жлоббюджет)
про ремонт сказали «достатньо свіжий», це бюджетний моноліт 2013го року, в експозиції побула менше тижня
Погуглить ул.Натальи Ужвий 12?
Вы фото вон вчера выкладывали, писали что Кардинал говноужас, где там Кардинал хоть? ЮА вроде даже по 950/метр в него заходил, это разве цена для центра столицы?
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барабашов
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:30
kingkongovets написав:
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
А два роки тому вчили Серж-ика що закатав штуцер плюс не кошерно прямокутні спальні від 15м2, а тут он воно як
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:59
kingkongovets написав:
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
"Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$"
Чи всім ясно, куди дме вітер?
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Frant
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Додано: Вів 19 бер, 2024 17:09
Frant написав: kingkongovets написав:
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
"Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$"
Чи всім ясно, куди дме вітер?
куда?
а вы не помните как наличный год назад на 40 ходил и вернулся?
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