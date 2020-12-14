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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 17:34
Прохожий написав: Frant написав: kingkongovets написав:
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
"Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$"
Чи всім ясно, куди дме вітер?
куда?
а вы не помните как наличный год назад на 40 ходил и вернулся?
Я також пам,ятаю, що гроші зеленій владі дають зараз Японія і Норвегія.
Я не давав би - скажу чесно.
Лише зброю і боєприпаси.
Тому курс тримається. Поки що.
Перестануть давати гроші нашим селюкам, маргіналам та іншим спадкоємцям грушевського і вінниченка - курс долара миттєво підскочить до 100+
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Додано: Вів 19 бер, 2024 17:44
striped написав: sergey_stasyuk555 написав: striped написав:
И что можно попытаться экстраполировать количество е-осель на год - 2000+ сделок на Киев. Насколько это много, чтобы затормозить/остановить сползание?
Первая цитата из Гугла "Тогда как в 2021 году количество сделок только в Киеве было почти 41 787"
як 41 за місяць екстраполюється в 2000+ за рік?
покажите в исходном посте слово "месяц" пожалуйста
Не помітив що тиждень на рік екстраполюється, добре що не день ))
Але плани дійсно такі, 12тис угод по країні, з них +- 2000 припаде на Київ.
Це якщо плани виконають ))
Враховуючи, що під параметри підпадає не більше 80 тис. квартир всього по Києву, 2000 це не мало.
Наразі єоселя суттєво підтримує ціни на економ-сегмент.
Коли кинуть всіх цих нео-іпотечників перестане підтримувати.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:05
kingkongovets написав:
реальна угода:
2к 56м2 з ремонтом на Ужвій 12 за 94к$
Вы часто стали приводить "вести с полей". Раньше такого не замечалось.
И откуда вести стали появляться ?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:13
Frant написав:
Я також пам,ятаю, що гроші зеленій владі дають зараз Японія і Норвегія.
Я не давав би - скажу чесно.
Лише зброю і боєприпаси.
Тому курс тримається. Поки що.
Перестануть давати гроші нашим селюкам, маргіналам та іншим спадкоємцям грушевського і вінниченка - курс долара миттєво підскочить до 100+
якщо курс стане 100+/$ воювати ніхто не схоче, єоселя накриється, і це ще не весь список всіх проблем
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:16
Будь-ласка, залиште вже в спокою цю є-оселю. Нікого по ній не кинуть і нічим вона не накриється. Найгірше що з нею може статися - її перестануть видавати. Та що видана - це подарунок позичальникам від нашої держави/платників податків.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:23
vladimir07 написав:Вы часто стали приводить "вести с полей". Раньше такого не замечалось.
И откуда вести стали появляться ?
від рилів, а шо?
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kingkongovets
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:41
Frant написав:
Перестануть давати гроші нашим селюкам, маргіналам та іншим спадкоємцям грушевського і вінниченка - курс долара миттєво підскочить до 100+
это ваши
эротические фантазии)
прийдет в марте 1.5ярда+ в апреле 4.5ярда от ЕС
это без учета остальных включая МВФ
США думаю все таки еще весной раздуплятся с помощью
так что пока думаю причин для такой
паники нет
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:49
барабашов написав: Прохожий написав: hume написав:
мне проекты РИЭЛа покоя не дают
+100
как оказалось таки дна нет
перешли на новый -уровень уё из овна и палок
А можно провинциалу пару ссылок на это жёпочудо чисто посмотреть? Монолит или АППС-2021 усиленное обоями и нежелтеющей краской?
Этот львовский гендельний гастарбайтер, называющий себя корпорацией, приехал в Киев з благородной целью его уродовать. На примере львовского квартала благополучно выполнил миссию - натворил безобразные трущобы на подоле
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:51
Бетон написав:
На примере львовского квартала благополучно выполнил миссию - натворил безобразные трущобы на подоле
львовский квартал это не Подол)
учите матчасть понаехи)))
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Додано: Вів 19 бер, 2024 19:32
Прохожий написав: Бетон написав:
На примере львовского квартала благополучно выполнил миссию - натворил безобразные трущобы на подоле
львовский квартал это не Подол)
учите матчасть понаехи)))
упс, несостыковочка получилась
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