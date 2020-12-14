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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11696116971169811699
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:09

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:На примере львовского квартала благополучно выполнил миссию - натворил безобразные трущобы на подоле

львовский квартал это не Подол)
учите матчасть понаехи)))

упс, несостыковочка получилась

Ну да, у польского "риелтора" произошел про ...

Внезапно, забыл, мапу Київа
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки
Бетон
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