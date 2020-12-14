Ну да, у польского "риелтора" произошел про ...
Внезапно, забыл, мапу Київа
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Додано: Вів 19 бер, 2024 21:09
Ну да, у польского "риелтора" произошел про ...
Внезапно, забыл, мапу Київа
Додано: Вів 19 бер, 2024 21:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки
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