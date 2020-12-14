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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11696116971169811699
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:01

  airmax78 написав:Будь-ласка, залиште вже в спокою цю є-оселю. Нікого по ній не кинуть і нічим вона не накриється. Найгірше що з нею може статися - її перестануть видавати. Та що видана - це подарунок позичальникам від нашої держави/платників податків.

мавроді помер, но діло його живе.
поки програма на старті "всєм всьо платітся", ставка компенсується і схємка робоча.
але прийде час і вуаля:
Договір містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки

нео-іпотечникам фігачать ринкову на той час ставку 25% або більше, а укрфінжитло не матиме чим компенсувати, фінал комедії.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:36

  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

Масленица у тех кто в пост ест постный борщ на постных свиных рёбрах с постной сметаной а потом требует постный мраморный стейк и графин безалкогольного вискаря(три разы МПбоязненно перекрестившись перед трапезой)????
Кинг - Ужвий 12 погуглил, г0вно на отшибе рядом с заводскими какими то малосемейками, неужели за почти кирпич там крохотулю как у $_чика по 1800/метр за нал купили???? И ещё рылам 5% отстегнув?
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 02:33

  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

На "Тітаніку" після зіткнення з айзбергом - оркестр грав ще 20 хвилин.
Потім стали щось розуміти(((
Frant
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