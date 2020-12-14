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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:01
airmax78 написав:
Будь-ласка, залиште вже в спокою цю є-оселю. Нікого по ній не кинуть і нічим вона не накриється. Найгірше що з нею може статися - її перестануть видавати. Та що видана - це подарунок позичальникам від нашої держави/платників податків.
мавроді помер, но діло його живе.
поки програма на старті "всєм всьо платітся", ставка компенсується і схємка робоча.
але прийде час і вуаля:
Договір містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки
нео-іпотечникам фігачать ринкову на той час ставку 25% або більше, а укрфінжитло не матиме чим компенсувати, фінал комедії.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:36
Бетон написав:
В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки
Масленица у тех кто в пост ест постный борщ на постных свиных рёбрах с постной сметаной а потом требует постный мраморный стейк и графин безалкогольного вискаря(три разы МПбоязненно перекрестившись перед трапезой)????
Кинг - Ужвий 12 погуглил, г0вно на отшибе рядом с заводскими какими то малосемейками, неужели за почти кирпич там крохотулю как у $_чика по 1800/метр за нал купили???? И ещё рылам 5% отстегнув?
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Додано: Сер 20 бер, 2024 02:33
Бетон написав:
В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки
На "Тітаніку" після зіткнення з айзбергом - оркестр грав ще 20 хвилин.
Потім пасажири і оркестранти стали щось розуміти(((
Українська політична і економічна еліта, схоже, за 2 роки війни нічого не зрозуміла.
Вона реально тупа. Кулі, продукт 30-річної зворотньої селекції.
Як там новобуди? Черги бажаючих купити за довоєнними цінами - стоять у відділах продаж?
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Додано: Сер 20 бер, 2024 08:19
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"
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