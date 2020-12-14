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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11696116971169811699
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:01

  airmax78 написав:Будь-ласка, залиште вже в спокою цю є-оселю. Нікого по ній не кинуть і нічим вона не накриється. Найгірше що з нею може статися - її перестануть видавати. Та що видана - це подарунок позичальникам від нашої держави/платників податків.

мавроді помер, но діло його живе.
поки програма на старті "всєм всьо платітся", ставка компенсується і схємка робоча.
але прийде час і вуаля:
Договір містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки

нео-іпотечникам фігачать ринкову на той час ставку 25% або більше, а укрфінжитло не матиме чим компенсувати, фінал комедії.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:36

  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

Масленица у тех кто в пост ест постный борщ на постных свиных рёбрах с постной сметаной а потом требует постный мраморный стейк и графин безалкогольного вискаря(три разы МПбоязненно перекрестившись перед трапезой)????
Кинг - Ужвий 12 погуглил, г0вно на отшибе рядом с заводскими какими то малосемейками, неужели за почти кирпич там крохотулю как у $_чика по 1800/метр за нал купили???? И ещё рылам 5% отстегнув?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:19

У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:32

  vitaliiangel написав:
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"

І кожній безробітній балаболці - по 3 форума?))))
  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:Вы часто стали приводить "вести с полей". Раньше такого не замечалось.
И откуда вести стали появляться ?
від рилів, а шо?

На підтанцовках? :mrgreen:
  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

саме тому ціни КРЖН падають?
Що вторинки, що первинки?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:33

  vitaliiangel написав:
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"

Не факт. Майже всі (крім ромів) скоро можуть стати многопєнісними лендлордами при такій демографії:
внучок/внучка 2 кв. від 2х бабушок/дєдушок і 1кв. від пами і мами, ітого 3кв., просто дочекавшись спадщини. Особливо в маслі будуть корінні кияни і киянки. Потомственні селяни хіба що по три хати.
Не розумію, для чого ще доплачувати 400К грн за дитину яка матиме три об"єкта нерухомості? Щоби шо? В Тетрісі навіть на кладовку не вистачить.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:41

  vitaliiangel написав:
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"

І кому лендлорди будуть ті квартири здавати?

Притому що ти забуваєш, що якщо буде як на заході, то містечкові лендлорди будуть ще конкурувати з великими інвестфондами, як будуть будувати під оренду цілі комплекси, з державою яка буде будувати багато соціального житла під дешеву оренду, з законами по яким фіг виселиш/піднімеш оренду ітд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"


С такой моделью барыги будут сдавать сами себе ) А более менее прохаванные и рукастые вернутся на окупированные территории или же поедут на Запад.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:57

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
У 2023 році в багатоквартирних будинках по всій Швейцарії в оренду здавалися 45% приватних квартир, з них 43% - малогабаритні одно- та двокімнатні квартири.
мы идём к этой же модели. 30% населения будет владеть недвижимостью и сдавать её остальным. "Каждой семье по квартире" это совок. При капитализме "каждому лорду по 3 квартиры"

І кому лендлорди будуть ті квартири здавати?

Притому що ти забуваєш, що якщо буде як на заході, то містечкові лендлорди будуть ще конкурувати з великими інвестфондами, як будуть будувати під оренду цілі комплекси, з державою яка буде будувати багато соціального житла під дешеву оренду, з законами по яким фіг виселиш/піднімеш оренду ітд.

Краківському бігунцю чого переживати за київську нерухомість.
Йому і 2% пісівської іпотеки не допоможе щоб стати лендлордом кавалірки на обжежах Гути.
flyman
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