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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11697116981169911700
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:24

  flyman написав:Потомственні селяни хіба що по три хати.
на вот посмотри дизайны кавалирок https://idei.club/raznoe/555-rospis-po- ... turke.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:37

  Frant написав:
  kingkongovets написав:Balbek Bureau оголосив про свою нову амбітну місію: відновлення старої модерністської поліклініки на вулиці Рейтарській та перетворення її на сучасний готель.

Для КМДашних чиновничків - війна вже закінчилась?
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"

Стратегія робоча, 100%.
Під час війни ціни КРЖН повинні бути ну-у-у надзвичайно привабливими, щоб хтось інвештував в житло.

$600 м2 нахалбуд на ямі котлована
https://fi202x.blogspot.com/2024/02/11800.html
які ще привабливі ціни тобі потрібні? ПА300?

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Потомственні селяни хіба що по три хати.
на вот посмотри дизайны кавалирок https://idei.club/raznoe/555-rospis-po- ... turke.html


сілький ампрір, чи як то називається,
в McMansion би зайшло
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:47

  flyman написав:$600 м2 нахалбуд на ямі котлована

Товар для вельми специфічної категорії поціновувачів. Для онуків Гобсека, Плюшкіна. Для тих, закупляється в мережі "Аврора" і вирощує опеньки на стінах власного сарая.
Більше він нікому не потрібен, той нахалбуд. Тому що то проблеми, а не нерухомість. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:53

Обсяг продажу на первинному ринку нерухомості Києва знизився майже вдвічі, медіанні ціни зросли за рік на 5,3% - M4U

Згідно з аналітикою M4U, рівень продажу у столиці відновився після деокупації Київської області до 10% довоєнних обсягів у червні-2022, зріс до 27% у січні-2023 і сягнув 40% влітку 2023 року, проте минулої зими знизився майже до 15% довоєнного продажу.

При цьому в лютому відзначено незначне зростання цін: середні піднялися до 63 790 грн/кв. м (на 1,8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 4,2% вище, ніж роком раніше), медіанні - до 52 300 грн/кв. м (1,4% і 5,3% відповідно).

Економ-клас подорожчав за рік на 12% - до 39 719 грн/кв. м, комфорт-клас відносно стабільний, зростання на 3,7% - до 46 913 грн. Бізнес-клас, ціни на який через акційну активність у середині року поповзли вниз, потроху за друге півріччя майже відновив рівень початку року: станом на лютий-2024 - 76 тис. грн, що на 2,0% нижче за показник зими 2023-го. Те саме стосується і преміум-класу - зниження за рік на 1,9%, до 139,6 тис. грн.

"Ціновий оптимізм зберігається в дефіцитному наразі економ-сегменті, в інших сегментах очікуємо утримання цін або ситуативні зниження", - зазначив Даниленко.

При цьому він акцентував увагу на тому, що нові проєкти в лютому не стартували. Основна частина пропозиції представлена в проєктах комфорт (67%) і бізнес-класу (25%).

Дисбаланс структури попиту та пропозиції призвів до того, що зросли розрахункові залишки порівняно з розрахунковим рівнем продажу. Згідно з аналітикою M4U, у лютому 2023 року цей показник сягнув одного з найвищих рівнів за останні два роки - до 14,3.

"Це означає, що, згідно з розрахунковим рівнем попиту, у Києві в лютому потрібно 14,3 року, щоб продати розрахункові залишки", - пояснив Даниленко.

Згідно з даними M4U, за підсумками 2023 року коефіцієнт відношення розрахункових залишків порівняно з продажами в Києві був нижчим, 8.3, але значно вищим за довоєнні: на кінець 2021-го він був 1.6, у 2020-му - 1.5.

https://interfax.com.ua/news/economic/974178.html
vitaliiangel
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  #<1 ... 11697116981169911700
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