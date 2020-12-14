Обсяг продажу на первинному ринку нерухомості Києва знизився майже вдвічі, медіанні ціни зросли за рік на 5,3% - M4UЗгідно з аналітикою M4U, рівень продажу у столиці відновився після деокупації Київської області до 10% довоєнних обсягів у червні-2022, зріс до 27% у січні-2023 і сягнув 40% влітку 2023 року, проте минулої зими знизився майже до 15% довоєнного продажу.При цьому в лютому відзначено незначне зростання цін: середні піднялися до 63 790 грн/кв. м (на 1,8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 4,2% вище, ніж роком раніше), медіанні - до 52 300 грн/кв. м (1,4% і 5,3% відповідно).Економ-клас подорожчав за рік на 12% - до 39 719 грн/кв. м, комфорт-клас відносно стабільний, зростання на 3,7% - до 46 913 грн. Бізнес-клас, ціни на який через акційну активність у середині року поповзли вниз, потроху за друге півріччя майже відновив рівень початку року: станом на лютий-2024 - 76 тис. грн, що на 2,0% нижче за показник зими 2023-го. Те саме стосується і преміум-класу - зниження за рік на 1,9%, до 139,6 тис. грн."Ціновий оптимізм зберігається в дефіцитному наразі економ-сегменті, в інших сегментах очікуємо утримання цін або ситуативні зниження", - зазначив Даниленко.При цьому він акцентував увагу на тому, що нові проєкти в лютому не стартували. Основна частина пропозиції представлена в проєктах комфорт (67%) і бізнес-класу (25%).Дисбаланс структури попиту та пропозиції призвів до того, що зросли розрахункові залишки порівняно з розрахунковим рівнем продажу. Згідно з аналітикою M4U, у лютому 2023 року цей показник сягнув одного з найвищих рівнів за останні два роки - до 14,3."Це означає, що, згідно з розрахунковим рівнем попиту, у Києві в лютому потрібно 14,3 року, щоб продати розрахункові залишки", - пояснив Даниленко.Згідно з даними M4U, за підсумками 2023 року коефіцієнт відношення розрахункових залишків порівняно з продажами в Києві був нижчим, 8.3, але значно вищим за довоєнні: на кінець 2021-го він був 1.6, у 2020-му - 1.5.