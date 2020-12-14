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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11697116981169911700
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:53

Обсяг продажу на первинному ринку нерухомості Києва знизився майже вдвічі, медіанні ціни зросли за рік на 5,3% - M4U

Згідно з аналітикою M4U, рівень продажу у столиці відновився після деокупації Київської області до 10% довоєнних обсягів у червні-2022, зріс до 27% у січні-2023 і сягнув 40% влітку 2023 року, проте минулої зими знизився майже до 15% довоєнного продажу.

При цьому в лютому відзначено незначне зростання цін: середні піднялися до 63 790 грн/кв. м (на 1,8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 4,2% вище, ніж роком раніше), медіанні - до 52 300 грн/кв. м (1,4% і 5,3% відповідно).

Економ-клас подорожчав за рік на 12% - до 39 719 грн/кв. м, комфорт-клас відносно стабільний, зростання на 3,7% - до 46 913 грн. Бізнес-клас, ціни на який через акційну активність у середині року поповзли вниз, потроху за друге півріччя майже відновив рівень початку року: станом на лютий-2024 - 76 тис. грн, що на 2,0% нижче за показник зими 2023-го. Те саме стосується і преміум-класу - зниження за рік на 1,9%, до 139,6 тис. грн.

"Ціновий оптимізм зберігається в дефіцитному наразі економ-сегменті, в інших сегментах очікуємо утримання цін або ситуативні зниження", - зазначив Даниленко.

При цьому він акцентував увагу на тому, що нові проєкти в лютому не стартували. Основна частина пропозиції представлена в проєктах комфорт (67%) і бізнес-класу (25%).

Дисбаланс структури попиту та пропозиції призвів до того, що зросли розрахункові залишки порівняно з розрахунковим рівнем продажу. Згідно з аналітикою M4U, у лютому 2023 року цей показник сягнув одного з найвищих рівнів за останні два роки - до 14,3.

"Це означає, що, згідно з розрахунковим рівнем попиту, у Києві в лютому потрібно 14,3 року, щоб продати розрахункові залишки", - пояснив Даниленко.

Згідно з даними M4U, за підсумками 2023 року коефіцієнт відношення розрахункових залишків порівняно з продажами в Києві був нижчим, 8.3, але значно вищим за довоєнні: на кінець 2021-го він був 1.6, у 2020-му - 1.5.

https://interfax.com.ua/news/economic/974178.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:14

Шановні форумчани, як Вам такі цифри? Прокоментуєте?

Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:32

  барабашов написав:
  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

Масленица у тех кто в пост ест постный борщ на постных свиных рёбрах с постной сметаной а потом требует постный мраморный стейк и графин безалкогольного вискаря(три разы МПбоязненно перекрестившись перед трапезой)????
Кинг - Ужвий 12 погуглил, г0вно на отшибе рядом с заводскими какими то малосемейками, неужели за почти кирпич там крохотулю как у $_чика по 1800/метр за нал купили???? И ещё рылам 5% отстегнув?

масленица. рибай, просекко, текила, иностранцы, вино, по бог знает каким ценам.
вероятно, эти люди, как в принципе и я, о масленице не знают.
****
заказал только что подоконники, отправил размеры. через 10 минут приходит в мессенджер - заказ принят, завтра утром отправим. в 23:30
в какой стране мира так работают?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:34

  Бетон написав:масленица. рибай, просекко, текила, иностранцы, вино, по бог знает каким ценам.
вероятно, эти люди, как в принципе и я, о масленице не знают.
****
заказал только что подоконники, отправил размеры. через 10 минут приходит в мессенджер - заказ принят, завтра утром отправим. в 23:30
в какой стране мира так работают?

На столько мало заказов что аж могут почти сразу отправить
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:40

Бетон ,
масленица. рибай, просекко, текила, иностранцы, вино, по бог знает каким ценам.
вероятно, эти люди, как в принципе и я, о масленице не знают.


Київ - це Київ. Тут з зп менше 50 кгрн нема чого робити. Принаймні їхати сюди.
Пляшка недорого Просеко 250 грн. Це комусь у Києві недоступно?
Поки курс тримають в рамках, війну відчуває лише фронт. У решти все добре.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:07

  Бетон написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:В чичико полно народу. Escobar забит. Казалось, гудят только на выходных. Сегодня вторник. Есть же у людей бабки

Масленица у тех кто в пост ест постный борщ на постных свиных рёбрах с постной сметаной а потом требует постный мраморный стейк и графин безалкогольного вискаря(три разы МПбоязненно перекрестившись перед трапезой)????
Кинг - Ужвий 12 погуглил, г0вно на отшибе рядом с заводскими какими то малосемейками, неужели за почти кирпич там крохотулю как у $_чика по 1800/метр за нал купили???? И ещё рылам 5% отстегнув?

масленица. рибай, просекко, текила, иностранцы, вино, по бог знает каким ценам.
вероятно, эти люди, как в принципе и я, о масленице не знают.
****
заказал только что подоконники, отправил размеры. через 10 минут приходит в мессенджер - заказ принят, завтра утром отправим. в 23:30
в какой стране мира так работают?

Чувак, ти з Польщі нам пишеш?
Вночі прилітав даражай.
Півночі над Києвом працювало ПВО.
Збило 30 ракет.
Є поранені, є розбиті будівлі.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:19

мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:31

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(


ну да, адже наступні уламки 100% падати будуть тільки туди
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:43

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вчера доллар брали по 39,35 сегодня берут по 38,95 тоже из-за обстрелов -40 коп за сутки? Точно так же обстрелы влияют на недвижимость. Либо забывают что в стране война, либо думают "в меня не прилетит".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:55

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

Все йде за планом!
Frant
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