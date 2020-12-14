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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11697116981169911700
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:14

Шановні форумчани, як Вам такі цифри? Прокоментуєте?

Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:34

  Бетон написав:заказал только что подоконники, отправил размеры. через 10 минут приходит в мессенджер - заказ принят, завтра утром отправим. в 23:30
в какой стране мира так работают?

На столько мало заказов что аж могут почти сразу отправить
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:19

мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:31

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(


ну да, адже наступні уламки 100% падати будуть тільки туди
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:43

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вчера доллар брали по 39,35 сегодня берут по 38,95 тоже из-за обстрелов -40 коп за сутки? Точно так же обстрелы влияют на недвижимость. Либо забывают что в стране война, либо думают "в меня не прилетит".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Либо забывают что в стране война


Люди зачастую потерялись во времени ))) Теслы, недвига, ремонты ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:13

  reus написав:
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?

Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає :D

супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:16

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится
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  #<1 ... 11697116981169911700
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