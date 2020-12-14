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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:14
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Ірина_
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:34
Бетон написав:
заказал только что подоконники, отправил размеры. через 10 минут приходит в мессенджер - заказ принят, завтра утром отправим. в 23:30
в какой стране мира так работают?
На столько мало заказов что аж могут почти сразу отправить
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Феодал
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:19
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:31
Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
ну да, адже наступні уламки 100% падати будуть тільки туди
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trololo
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:43
Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
вчера доллар брали по 39,35 сегодня берут по 38,95 тоже из-за обстрелов -40 коп за сутки? Точно так же обстрелы влияют на недвижимость. Либо забывают что в стране война, либо думают "в меня не прилетит".
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vitaliiangel
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:52
vitaliiangel написав:
Либо забывают что в стране война
Люди зачастую потерялись во времени ))) Теслы, недвига, ремонты ))
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:13
reus написав: Прохожий написав:
когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?
Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає
супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)
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Прохожий
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:16
Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
вы ведь не понаех, знаете что там находится
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:19
Прохожий написав: Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
вы ведь не понаех, знаете что там находится
по-перше він якраз понаїх, а по-друге навіщо ви взагалі на цього неадеквата реагуєте?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:24
vitaliiangel написав: Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
вчера доллар брали по 39,35 сегодня берут по 38,95 тоже из-за обстрелов -40 коп за сутки? Точно так же обстрелы влияют на недвижимость. Либо забывают что в стране война, либо думают "в меня не прилетит".
Ага, у меня сегодня оформление было 😆
Прикиньте банкиры кассиры менеджеры не разбежались, нотариус не свалил. Все штатно работают
На кружке английского, препод обыденно зачитал правила при обстреле: БПЛА или взлёт - идём в коридор, баллистика - спускаемся.... дата подпись
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Бетон
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