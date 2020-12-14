С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:27
С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:40
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
хоча й оффтоп, але дійсно корисні при сьогоднішніх умовах факти:
як і сьогодні після прильота в Розетку, так і після влучання 10/10/22 в 101 Тауер немає постраждалих і обидва рази це на 100% заслуга служб безпеки, працівники яких забезпечили виконання штатного розкладу під час тривог - всі працівники були в укриттях
на жаль так не завжди буває
зи:
про подробиці сьогоднішнього прильота в склад Розетки написав сам Чечьоткін якшо шо
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