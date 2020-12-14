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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:27

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится

С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хоча й оффтоп, але дійсно корисні при сьогоднішніх умовах факти:
як і сьогодні після прильота в Розетку, так і після влучання 10/10/22 в 101 Тауер немає постраждалих і обидва рази це на 100% заслуга служб безпеки, працівники яких забезпечили виконання штатного розкладу під час тривог - всі працівники були в укриттях

на жаль так не завжди буває

зи:
про подробиці сьогоднішнього прильота в склад Розетки написав сам Чечьоткін якшо шо
kingkongovets
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  #<1 ... 11698116991170011701
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