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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:27

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится

С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?

Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає :D

супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)

Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж с таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
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  #<1 ... 11698116991170011701
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