С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:27
С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17
Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:38
Придурок, перестань писать куйню.
Не твоя справа, де що знаходиться.
Саме із-за анархії, безладу, тупості і та жадібності чиновників ця держава програє війну.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 бер, 2024 04:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:40
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