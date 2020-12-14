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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:27

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится

С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?

Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає :D

супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)

Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:38

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится

С таким тезисом выступил в соседней ветке. Взбунтовались. А я всего то написал, что обстрелы притягиваются "объектом", который можно переместить

Придурок, перестань писать куйню.
Не твоя справа, де що знаходиться.
Саме із-за анархії, безладу, тупості і та жадібності чиновників ця держава програє війну.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 бер, 2024 04:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:40

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Повний місяць і безхмарне небо нашим бійцям в допомогу 🫡
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.


Вы прост не понимаете, цены сейчас низкие, а дальше всё будет только дорожать! )

Так что успейте купить
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:22

  Andrey2512 написав:Вы прост не понимаете,
всё он понимает не мешайте. Франт в образе.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11698116991170011701
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