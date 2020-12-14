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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17
Прохожий написав: reus написав: Прохожий написав:
когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?
Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає
супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)
Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:40
Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:15
Повний місяць і безхмарне небо нашим бійцям в допомогу 🫡
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:19
Frant написав:
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Вы прост не понимаете, цены сейчас низкие, а дальше всё будет только дорожать! )
Так что успейте купить
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:15
Frant написав: Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.
вони ще сплять
бо зп 8к ойро і так капає
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Олежан
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:22
Олежан написав: Frant написав: Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.
вони ще сплять
бо зп 8к ойро і так капає
Вантажники в місцевих АТБ і Сільпо - отримують набагато меншу ЗП.
Сьогодні московити нанесли потужний удар по українській енергетичній системі.
Наслідки печальні.
Зе- і грьобані слуги, де український ракетний щит? Де масові ударні безпілотники дальньої дії?
Придурки 5 років у владі, і результат відомий.
Єдине, що радує - в травні 2024 зелені придурки-членограї - стають нелігітимними.
Тому вибори прийдеться робити, хоча клоуни сподіваються правити вічно
75% виборців голосували за "вайни нє будєт", за дешевий популізм.
Задоволені?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 22 бер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:34
В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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