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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?

Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає :D

супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)

Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:40

  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Повний місяць і безхмарне небо нашим бійцям в допомогу 🫡
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.


Вы прост не понимаете, цены сейчас низкие, а дальше всё будет только дорожать! )

Так что успейте купить
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:15

  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.


вони ще сплять
бо зп 8к ойро і так капає
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:22

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

Сьогодні теж "весело".
Даражайники КРЖН у Польщі і Австрії - щось мовчать.
Кулі, не їм на голову ракети падають.


вони ще сплять
бо зп 8к ойро і так капає

Вантажники в місцевих АТБ і Сільпо - отримують набагато меншу ЗП.

Сьогодні московити нанесли потужний удар по українській енергетичній системі.
Наслідки печальні.

Зе- і грьобані слуги, де український ракетний щит? Де масові ударні безпілотники дальньої дії?
Придурки 5 років у владі, і результат відомий.
Єдине, що радує - в травні 2024 зелені придурки-членограї - стають нелігітимними.
Тому вибори прийдеться робити, хоча клоуни сподіваються правити вічно :roll:

75% виборців голосували за "вайни нє будєт", за дешевий популізм.
Задоволені?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 бер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:34

В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11698116991170011701
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