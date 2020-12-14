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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:17
Прохожий написав: reus написав: Прохожий написав:
когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?
Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає
супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)
Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:15
Повний місяць і безхмарне небо нашим бійцям в допомогу 🫡
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:34
В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:26
reus написав: Прохожий написав: Прохожий написав:
когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?
Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає
супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)
Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.
Интересно другое. В ярграде продаётся всё с ценой выше 300 куе, но особо никто не спешит продавать. Однухи как всегда торгуют.
Даже те, кто уехал 10 лет назад в Европу, квартиры или сдают или вообще закрыли.
Интересно, почему
Жену не могу уговорить продать ярград. Задолбалась переезжать. Кто уговорит, тому штуку баксов
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Бетон
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:07
Бетон написав:
Кто уговорит, тому штуку баксов
я готов
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Олежан
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:08
я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх
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Олежан
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:11
Олежан написав:
я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх
включите еще мигрантов с Харькова и Запорожья
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:15
kingkongovets написав: Прохожий написав: Slon_Nosov написав:
мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім...
вы ведь не понаех, знаете что там находится
по-перше він якраз понаїх, а по-друге навіщо ви взагалі на цього неадеквата реагуєте?
согласен, погорячился)
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:17
vitaliiangel написав: Олежан написав:
я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх
включите еще мигрантов с Харькова и Запорожья
Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.
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