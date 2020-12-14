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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Повний місяць і безхмарне небо нашим бійцям в допомогу 🫡
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:34

В Оболонському районі міста Києва на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:26

  reus написав:
  Прохожий написав:
  Прохожий написав:когда уже сработает стратегия "жду когда рынок опустится до моей хотелки"?

Я, наприклад, дочекався своєї "хотєлки", а Макс до сіх пір чекає :D
супер, поздравляю)
а фигурант дождался задупья Кракова па5койро и ждет дальше)

Фігурант дуже заможна людина. Він терміново продавав залишки нерухомості, якою володів в Україні. Він вже давно резидент іншої країни. 60+р. За нього не переживайте))) Навіть продаж з таким дисконтом було зовсім не болісно для нього.

Интересно другое. В ярграде продаётся всё с ценой выше 300 куе, но особо никто не спешит продавать. Однухи как всегда торгуют.
Даже те, кто уехал 10 лет назад в Европу, квартиры или сдают или вообще закрыли.
Интересно, почему

Жену не могу уговорить продать ярград. Задолбалась переезжать. Кто уговорит, тому штуку баксов
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Кто уговорит, тому штуку баксов

я готов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:11

  Олежан написав:я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх

включите еще мигрантов с Харькова и Запорожья
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:15

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:мені здається, що після сьогоднішнього ранку, бажаючих прижбати квартиру біля метро Лук'янівська не буде зовсім... :(

вы ведь не понаех, знаете что там находится
по-перше він якраз понаїх, а по-друге навіщо ви взагалі на цього неадеквата реагуєте?

согласен, погорячился)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:17

  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:я вот что думаю, летом можем увидеть большую миграцию населения с Днепра в Киев
это снова толкнет цены киева вверх

включите еще мигрантов с Харькова и Запорожья


Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.
Frant
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