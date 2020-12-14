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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:51
Бетон написав: Олежан написав: Бетон написав:
Кто уговорит, тому штуку баксов
я готов
ой Олег, не знаешь во что ввязываешься. не дай БГ
зачем оформляешь все на себя? оформляй на родителей и не будешь спрашивать жену что тебе делать
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Олежан
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