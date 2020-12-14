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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:51

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Кто уговорит, тому штуку баксов

я готов

ой Олег, не знаешь во что ввязываешься. не дай БГ


зачем оформляешь все на себя? оформляй на родителей и не будешь спрашивать жену что тебе делать
Олежан
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 01.12.20
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