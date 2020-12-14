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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:51
Бетон написав: Олежан написав: Бетон написав:
Кто уговорит, тому штуку баксов
я готов
ой Олег, не знаешь во что ввязываешься. не дай БГ
зачем оформляешь все на себя? оформляй на родителей и не будешь спрашивать жену что тебе делать
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:40
Frant написав:
Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.
"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
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UA
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:48
UA написав: Frant написав:
Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.
"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
"2-3 неділі" (С)
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BIGor
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:15
BIGor написав: UA написав:
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
"2-3 неділі" (С)
Ви вже рахуєте дні коли нарешті зможете повернутися від гарних польских лендлордів до поганих українських?
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