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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:51

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Кто уговорит, тому штуку баксов

я готов

ой Олег, не знаешь во что ввязываешься. не дай БГ


зачем оформляешь все на себя? оформляй на родителей и не будешь спрашивать жену что тебе делать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:40

  Frant написав:Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.

"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?

Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:48

  UA написав:
  Frant написав:Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.

"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?

Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.

"2-3 неділі" (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:15

  BIGor написав:
  UA написав:Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.

"2-3 неділі" (С)

Ви вже рахуєте дні коли нарешті зможете повернутися від гарних польских лендлордів до поганих українських?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 07:40

  UA написав:
  BIGor написав:
  UA написав:Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.

"2-3 неділі" (С)

Ви вже рахуєте дні коли нарешті зможете повернутися від гарних польских лендлордів до поганих українських?

В мене нормальний лендлорд, навіть на наступний рік не підвищив оренду, хоча була висока інфляція. Тому Ви в прольоті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:55

  BIGor написав:
  UA написав:
  BIGor написав:"2-3 неділі" (С)

Ви вже рахуєте дні коли нарешті зможете повернутися від гарних польских лендлордів до поганих українських?

В мене нормальний лендлорд, навіть на наступний рік не підвищив оренду, хоча була висока інфляція. Тому Ви в прольоті.

Так в них так і так ціни завищено, що пісец. Куди вже вище. Знайомий у Вроці за маленьку двушку 3200 платить.(То 800 паперів) То, що мало?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:34

  Bolt написав:Так в них так і так ціни завищено, що пісец. Куди вже вище. Знайомий у Вроці за маленьку двушку 3200 платить.(То 800 паперів) То, що мало?!
в 2010 когда я переехал в Киев платил $650 на однушку (5000 грн) и никто не считал, что это оверпрайс. Квартиры "от бабушек" стартовали от 3000грн. В 2014 девальвация и сейчас $250 воспринимается как адекватный ценник, хотя он сильно занижен. Инфляцию доллара тоже никто не отменял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:14

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Так в них так і так ціни завищено, що пісец. Куди вже вище. Знайомий у Вроці за маленьку двушку 3200 платить.(То 800 паперів) То, що мало?!
в 2010 когда я переехал в Киев платил $650 на однушку (5000 грн) и никто не считал, что это оверпрайс. Квартиры "от бабушек" стартовали от 3000грн. В 2014 девальвация и сейчас $250 воспринимается как адекватный ценник, хотя он сильно занижен. Инфляцию доллара тоже никто не отменял.

На цьому сайті можна глянути: https://www.usinflationcalculator.com/
Так у 2010му це було 925дол. за нинішньою його вартістю. А от мій орендодавець продав у 2008му убиту в хлам 2шку панель на Луначарського за 128 тис, а це під 200 тис. в перерахунку на сьогоднішній курс. Чи будуть ще в Києві такі ціни?
The_Rebel
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  #<1 ... 11698116991170011701
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