Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Так в них так і так ціни завищено, що пісец. Куди вже вище. Знайомий у Вроці за маленьку двушку 3200 платить.(То 800 паперів) То, що мало?!
в 2010 когда я переехал в Киев платил $650 на однушку (5000 грн) и никто не считал, что это оверпрайс. Квартиры "от бабушек" стартовали от 3000грн. В 2014 девальвация и сейчас $250 воспринимается как адекватный ценник, хотя он сильно занижен. Инфляцию доллара тоже никто не отменял.
Bolt написав:Так в них так і так ціни завищено, що пісец. Куди вже вище. Знайомий у Вроці за маленьку двушку 3200 платить.(То 800 паперів) То, що мало?!
в 2010 когда я переехал в Киев платил $650 на однушку (5000 грн) и никто не считал, что это оверпрайс. Квартиры "от бабушек" стартовали от 3000грн. В 2014 девальвация и сейчас $250 воспринимается как адекватный ценник, хотя он сильно занижен. Инфляцию доллара тоже никто не отменял.
На цьому сайті можна глянути: https://www.usinflationcalculator.com/ Так у 2010му це було 925дол. за нинішньою його вартістю. А от мій орендодавець продав у 2008му убиту в хлам 2шку панель на Луначарського за 128 тис, а це під 200 тис. в перерахунку на сьогоднішній курс. Чи будуть ще в Києві такі ціни?
все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.
Frant написав:Хто хотів - вже переїхав. Там залишилось половина чи третина населення.
"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням". Це до дорожаю?
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х. Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази". Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.