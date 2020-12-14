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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11699117001170111702
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:12

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Чи будуть ще в Києві такі ціни?
все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.

Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:14

  rjkz написав:
  UA написав:
  Frant написав:Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.

"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?

Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.


На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х.
Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази".
Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.

"собірают", а чи "собєрут", в них тепер "другий фронт" світить с Ігіл, якщо не рахувати РДК
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 21:25

  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.

Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.

Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.


Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:11

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.

Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.


Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".

Населення Польщі:
2021 - 38,1 млн
2023 - 37,7 млн.
Можуть спокійно переварювати 0,2 млн. в рік щоб тільки в нуль вийти.
BIGor
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  #<1 ... 11699117001170111702
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