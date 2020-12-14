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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 19:12
vitaliiangel написав: The_Rebel написав:
Чи будуть ще в Києві такі ціни?
все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.
Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:14
rjkz написав: UA написав: Frant написав:
Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.
"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х.
Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази".
Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.
"собірают", а чи "собєрут", в них тепер "другий фронт" світить с Ігіл, якщо не рахувати РДК
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:25
Frant написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.
Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.
Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.
Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:11
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.
Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.
Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".
Населення Польщі:
2021 - 38,1 млн
2023 - 37,7 млн.
Можуть спокійно переварювати 0,2 млн. в рік щоб тільки в нуль вийти.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:23
BIGor написав: flyman написав:
Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".
Населення Польщі:
2021 - 38,1 млн
2023 - 37,7 млн.
Можуть спокійно переварювати 0,2 млн. в рік щоб тільки в нуль вийти.
ФРН 0.2
Франція 0.2
Італія 0.2
Іспанія 0.2
Решта дрібнота разом 0.2
Ітого 1.2 млн в рік
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Додано: Нед 24 бер, 2024 04:17
flyman написав: rjkz написав: UA написав:
Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.
На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х.
Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази".
Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.
"собірают", а чи "собєрут", в них тепер "другий фронт" світить с Ігіл,
якщо не рахувати РДК
Очень поверхностное суждение, говорящее о неспособности видеть картину целиком.
Теракт выгоден в первую очередь пуйлу. Подумайте над этим хорошенько.
Вспомните историю 90-х.
пуйло, который в десна лупашится с хамас и асадом, который "стратегический партнер" с террористическим ираном, с йеменскими хуситами и прочей исламистско-террористической кодлой, скорей всего и с игил играет на одной стороне. Не удивлюсь, если он и финансирует в той или иной мере его.
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