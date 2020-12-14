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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11700117011170211703>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:12

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Чи будуть ще в Києві такі ціни?
все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.

Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:14

  rjkz написав:
  UA написав:
  Frant написав:Хто хотів - вже переїхав.
Там залишилось половина чи третина населення.

"22.03.2024. Після ракетного обстрілу Харкова у місті півдня немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням".
Це до дорожаю?

Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.


На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х.
Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази".
Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.

"собірают", а чи "собєрут", в них тепер "другий фронт" світить с Ігіл, якщо не рахувати РДК
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 21:25

  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:все проблемы решаются станком, впереди девалы и девалы. Если помощь продолжат лить цены останутся +/- на текущих уровнях, а если перекроют вероятно, цены рухнут. Вариант что нам выплатят хулиард репараций не рассматриваю. Может внукам и то не точно.

Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.

Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.


Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:11

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Будуть помогати, не менше як зараз (по ВВП на душу в Україні і так бідніше Молдови, і найменше в Європі). Це буде для ЄС дешевше, чим пів-України поїде легалами і нелегалами до нього. ЄС не гумовий.

Хлоп з сільською освітою, який ніде не бував, не розуміє різниці між українцями і арабами.
ЄС може прийняти всі 30 млн. українців і не поперхнеться.


Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".

Населення Польщі:
2021 - 38,1 млн
2023 - 37,7 млн.
Можуть спокійно переварювати 0,2 млн. в рік щоб тільки в нуль вийти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:23

  BIGor написав:
  flyman написав:Якщо за 30 років, то можливо, і то не факт, а якщо за рік, 10 млн максимум і потім переварювати десяток років. Польща вже "поперхнулася".

Населення Польщі:
2021 - 38,1 млн
2023 - 37,7 млн.
Можуть спокійно переварювати 0,2 млн. в рік щоб тільки в нуль вийти.

ФРН 0.2
Франція 0.2
Італія 0.2
Іспанія 0.2
Решта дрібнота разом 0.2
Ітого 1.2 млн в рік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 04:17

  flyman написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Через 2-3 місяці війна перейде в менш гостру фазу.


На болотах собирают дополнительно 300 тысяч будущих 200-х.
Не думаю, чтобы это было для "менш гострої фази".
Пока помощь от США заложница одного человека, пуйло будет пытаться выжать максимум из этой ситуации.

"собірают", а чи "собєрут", в них тепер "другий фронт" світить с Ігіл, якщо не рахувати РДК


Очень поверхностное суждение, говорящее о неспособности видеть картину целиком.
Теракт выгоден в первую очередь пуйлу. Подумайте над этим хорошенько.
Вспомните историю 90-х.
пуйло, который в десна лупашится с хамас и асадом, который "стратегический партнер" с террористическим ираном, с йеменскими хуситами и прочей исламистско-террористической кодлой, скорей всего и с игил играет на одной стороне. Не удивлюсь, если он и финансирует в той или иной мере его.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 09:53

Е-оселя популярна…

​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:23

  stm написав:
  Faceless написав:І площа така ж, а не кімнатка 10м, як ото люблять робити в Польщі?

И воздух, и солнце, и розы вокруг. Это ж не Киев )))

угу и "аналог Липинки" по факту аналог самостроя возле окружной)))
ну и если при сравнении не учитывать факт что Краков не Варшава)))
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:27

  Hotab написав:Е-оселя популярна…

​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty



Думаю что они посчитали всех кто создал заявку через Дия чтобы дать возможность банку запросить кредитную: историю. Затем многие могли даже не дойти до банка’ например. Но попали в статистику с отрицательным результатом. Ну или по другим причинам туда же попали. Доход недостаточный например.

Опять же, может там заявки двоятся-троятся . По несколько подают в разные банки а берут то в одном потом. Если берут. 600тысяч - дикое число какое-то. Нет столько покупателей потенциальных.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:27

  Hotab написав:Е-оселя популярна…

​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty

Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.
airmax78
 
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