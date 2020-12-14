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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11700117011170211703
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:13

Хотелки

Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000

Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000

Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:18

  UA написав:Хотелки

Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000

Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000

Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.



Звісно, що на дешеві і доступні товари - завжди є покупці
Продукти, одяг, взуття, медикаменти, транспорт - завжди потрібні.
Те, що дорожче ширпотребу - продати набагато складніше.
Тим більше, під час війни і масового дешевію
.
Frant
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  #<1 ... 11700117011170211703
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