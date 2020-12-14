|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 18:13
Хотелки
Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000
Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000
Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8011
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1799 раз.
- Подякували: 2208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 бер, 2024 18:18
UA написав:
Хотелки
Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000
Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000
Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
Звісно, що на дешеві і доступні товари - завжди є покупці
Продукти, одяг, взуття, медикаменти, транспорт - завжди потрібні.
Те, що дорожче ширпотребу - продати набагато складніше.
Тим більше, під час війни і масового дешевію
.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23782
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24697
|16509090
|
Суб 23 бер, 2024 22:07
UA
|
|1347
|5429884
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|37612
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|