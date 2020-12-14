Додано: Нед 24 бер, 2024 22:20

Бетон написав: airmax78 написав: Hotab написав: Е-оселя популярна…



​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити



Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.



https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty Е-оселя популярна…​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредитиПрограма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок. Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.

дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20%

за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20%за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много

Сейчас цена Киева для кредитования - максимум 50 тис грн/метр. Ну допустим такие объекты есть.Для семьи из 3-х человек - площадь до 94.5 метра. Ну пусть 90.Итого нашли объект за 4.5 млн,900 тис отдали (20%}Остальное на 20 лет. Ну и еще под сотку кило гривен скрытых разовых платежей.Отак выходит:Ну если в эти 90 метров вкинуть еще 50 куе в ремонт и мебель, то возможно ее можно сдать за 800+- долларов/месяц. И эта сумма будет сама за себя платить кредит.Но…1. Изначально надо вкинуть 75+ куе,2. пока ремонт она ничего не генеритНу и перспективы рынка на ближайшие даже 5 лет в тумане , а на 20 даже смотреть нечего..