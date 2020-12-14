Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Виставили на продаж 1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000 2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000
Хочуть купити Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх. можна під ремонт без юридичний проблем З рилом та оформленням - 40 000
Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
Виставили на продаж 1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000 2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000
Хочуть купити Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх. можна під ремонт без юридичний проблем З рилом та оформленням - 40 000
Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
Звісно, що на дешеві і доступні товари - завжди є покупці Продукти, одяг, взуття, медикаменти, транспорт - завжди потрібні. Те, що дорожче ширпотребу - продати набагато складніше. Тим більше, під час війни і масового дешевію.
Чомусь замовкли наші рили-дорожайники(((( Як співали раніше, без упину))) Мабуть, щось почали розуміти. Повільно, але доходить. .
Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.
дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20% за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много
Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.
дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20% за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много
Сейчас цена Киева для кредитования - максимум 50 тис грн/метр. Ну допустим такие объекты есть. Для семьи из 3-х человек - площадь до 94.5 метра. Ну пусть 90. Итого нашли объект за 4.5 млн, 900 тис отдали (20%} Остальное на 20 лет. Ну и еще под сотку кило гривен скрытых разовых платежей. Отак выходит:
Ну если в эти 90 метров вкинуть еще 50 куе в ремонт и мебель, то возможно ее можно сдать за 800+- долларов/месяц. И эта сумма будет сама за себя платить кредит. Но… 1. Изначально надо вкинуть 75+ куе, 2. пока ремонт она ничего не генерит Ну и перспективы рынка на ближайшие даже 5 лет в тумане , а на 20 даже смотреть нечего..
Значит всё не так радужно, как кажется мне субъективно. Хотя Славутич у меня покупали 165 куе - 70м, это 2357 = 92 кгрн/м2. Дому больше 3-х лет. Использовали программу для медиков для пільгової іпотеки
Дому больше 3-х лет. Использовали программу для медиков для пільгової іпотеки
Ну допустим согласно информ. страницы в Приватбанке вот такой я (с УБД) тоже могу брать жулье до 10 лет после сдачи. И тут выбор довольно большой,
ну так клёво. у покупателя было 165 куе. они всё равно по е оселе. и на следующий день я видел, что они сдали её в аренду за 1куе. это дало им возможноть купить две квартиры в славутиче, а не одну: на дочь (медик), муж (военный)
Бетон , Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой. И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???