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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11700117011170211703
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:13

Хотелки

Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000

Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000

Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:18

  UA написав:Хотелки

Виставили на продаж
1. Новій сучасний приватній будинок з завершением на 70% ремонтом , булижне передмістя Києва 180 метрів - 590 000
2. Квартира прицентральля, 2к 82 кв метрів. Будинок и дорогий дизайнерський ремонт 2012 року. Ремонт морально застарів. - 210 000

Хочуть купити
Велика 1к ( від 40 метрів) або 2к , не 1 поверх.
можна під ремонт без юридичний проблем
З рилом та оформленням - 40 000

Вибірка не велика, але якось так виходить що середній класс продає, а реальний попит на саме дешеве.



Звісно, що на дешеві і доступні товари - завжди є покупці
Продукти, одяг, взуття, медикаменти, транспорт - завжди потрібні.
Те, що дорожче ширпотребу - продати набагато складніше.
Тим більше, під час війни і масового дешевію.

Чомусь замовкли наші рили-дорожайники((((
Як співали раніше, без упину)))
Мабуть, щось почали розуміти.
Повільно, але доходить.
.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:55

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Е-оселя популярна…

​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty

Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.

дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20%
за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:20

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Е-оселя популярна…

​​🏠 Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

https://news.finance.ua/ua/lyshe-1-zaya ... vi-kredyty

Якась ліва статистика. Умови жорсткі, але не на стільки щоб реально відсіювати 99% заявок.

дают е оселю сейчас всем подряд, кто подходит по критериям. в сенс, ощад и приват сказали сделаем любому, лишь бы оф доход был и первый взнос 20%
за год продаж за наличку почти не было просмотров. все с е-оселей и всем согласовали. а просмотров было много


Сейчас цена Киева для кредитования - максимум 50 тис грн/метр. Ну допустим такие объекты есть.
Для семьи из 3-х человек - площадь до 94.5 метра. Ну пусть 90.
Итого нашли объект за 4.5 млн,
900 тис отдали (20%}
Остальное на 20 лет. Ну и еще под сотку кило гривен скрытых разовых платежей.
Отак выходит:

Зображення Зображення



Ну если в эти 90 метров вкинуть еще 50 куе в ремонт и мебель, то возможно ее можно сдать за 800+- долларов/месяц. И эта сумма будет сама за себя платить кредит.
Но…
1. Изначально надо вкинуть 75+ куе,
2. пока ремонт она ничего не генерит
Ну и перспективы рынка на ближайшие даже 5 лет в тумане , а на 20 даже смотреть нечего..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Значит всё не так радужно, как кажется мне субъективно. Хотя Славутич у меня покупали 165 куе - 70м, это 2357 = 92 кгрн/м2.
Дому больше 3-х лет. Использовали программу для медиков для пільгової іпотеки
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:33

Бетон ,

Дому больше 3-х лет. Использовали программу для медиков для пільгової іпотеки


Ну допустим согласно информ. страницы в Приватбанке вот такой я (с УБД) тоже могу брать жулье до 10 лет после сдачи. И тут выбор довольно большо.

Но вот если банк заартачится на то, что месячный платежи не должен быть больше трети от зарплаты , то надо иметь заемщику 90+ тыс светлой зарплаты. А тут уже кандидатов резко стает меньше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 бер, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:38

  Hotab написав:Бетон ,

Дому больше 3-х лет. Использовали программу для медиков для пільгової іпотеки


Ну допустим согласно информ. страницы в Приватбанке вот такой я (с УБД) тоже могу брать жулье до 10 лет после сдачи. И тут выбор довольно большой,

ну так клёво.
у покупателя было 165 куе. они всё равно по е оселе. и на следующий день я видел, что они сдали её в аренду за 1куе.
это дало им возможноть купить две квартиры в славутиче, а не одну: на дочь (медик), муж (военный)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотаб, сенс якраз в тому, що по єоселі масово купують бюджетні, але вже готові квартири, з ремонтом та наповненням і в такому форматі це - суперпропозиція

але є достатньо великий пласт умовних реусов, які працюють в усіх сегментах, полюючи на гарячі пропозиції

це - реальність
українці давно відростили собі яйця щоб спокійно купувати коли по вулицям тече кров
навіть їх власна
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 24 бер, 2024 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:43

  kingkongovets написав:Хотаб, сенс якраз в тому, що по єоселі масово купують бюджетні, але вже готові квартири, з ремонтом та наповненням і в такому форматі це - суперпропозиція

До пори, до часу.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:43

Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
Hotab
 
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  #<1 ... 11700117011170211703
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