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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11701117021170311704
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:03

  kingkongovets написав:Хотаб, сенс якраз в тому, що по єоселі масово купують бюджетні, але вже готові квартири, з ремонтом та наповненням і в такому форматі це - суперпропозиція

але є достатньо великий пласт умовних реусов, які працюють в усіх сегментах, полюючи на гарячі пропозиції

це - реальність
українці давно відростили собі яйця щоб спокійно купувати коли по вулицям тече кров
навіть їх власна


Я думаю, що тут ключове, при прийнятті таких рішень - майже безпрограшність.
Єдиний чорнючий-прнчорнючий лебідь - держава припинить давати банкам компенсацію за відсотки, і банк почне прогинати на перегляд ставки. (А, ну варіант: ракета в будинок теж є, це точно)

Варіант, що через активну і затяжну війну ціни впадуть до плінтусу є, але він компенсується курсом валюти, який в цьому випадку стане космос і місячний платіж в 30 тис грн буде як в супермаркет скупитись їжою на тиждень.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.


так а шо тут аморального, як любить красиво формулювати UA?)

якщо хочеш щось більш-менш «на багатом» - кашляни готівочку, а держава вже потім підсобить, як на мене цілком робоча схема

ще до речі фактор євідновлення існує і він здається на ринку в повну силу ще не відіграв
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:24

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.


так а шо тут аморального, як любить красиво формулювати UA?)

якщо хочеш щось більш-менш «на багатом» - кашляни готівочку, а держава вже потім підсобить, як на мене цілком робоча схема

ще до речі фактор євідновлення існує і він здається на ринку в повну силу ще не відіграв

І не відіграє.
Сам знаєш, чому.
Навпаки, лавочку будуть мінімізувати або зовсім прикривати
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:44

  Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???


3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
Бетон
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