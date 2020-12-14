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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 23:03
kingkongovets написав:
Хотаб, сенс якраз в тому, що по єоселі масово купують бюджетні, але вже готові квартири, з ремонтом та наповненням і в такому форматі це - суперпропозиція
але є достатньо великий пласт умовних реусов, які працюють в усіх сегментах, полюючи на гарячі пропозиції
це - реальність
українці давно відростили собі яйця щоб спокійно купувати коли по вулицям тече кров
навіть їх власна
Я думаю, що тут ключове, при прийнятті таких рішень - майже безпрограшність.
Єдиний чорнючий-прнчорнючий лебідь - держава припинить давати банкам компенсацію за відсотки, і банк почне прогинати на перегляд ставки. (А, ну варіант: ракета в будинок теж є, це точно)
Варіант, що через активну і затяжну війну ціни впадуть до плінтусу є, але він компенсується курсом валюти, який в цьому випадку стане космос і місячний платіж в 30 тис грн буде як в супермаркет скупитись їжою на тиждень.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:06
Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
так а шо тут аморального, як любить красиво формулювати UA?)
якщо хочеш щось більш-менш «на багатом» - кашляни готівочку, а держава вже потім підсобить, як на мене цілком робоча схема
ще до речі фактор євідновлення існує і він здається на ринку в повну силу ще не відіграв
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:24
kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
так а шо тут аморального, як любить красиво формулювати UA?)
якщо хочеш щось більш-менш «на багатом» - кашляни готівочку, а держава вже потім підсобить, як на мене цілком робоча схема
ще до речі фактор євідновлення існує і він здається на ринку в повну силу ще не відіграв
І не відіграє.
Сам знаєш, чому.
Навпаки, лавочку будуть мінімізувати або зовсім прикривати
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37
до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:44
Hotab написав:Бетон
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Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
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