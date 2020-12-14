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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 23:03
kingkongovets написав:
Хотаб, сенс якраз в тому, що по єоселі масово купують бюджетні, але вже готові квартири, з ремонтом та наповненням і в такому форматі це - суперпропозиція
але є достатньо великий пласт умовних реусов, які працюють в усіх сегментах, полюючи на гарячі пропозиції
це - реальність
українці давно відростили собі яйця щоб спокійно купувати коли по вулицям тече кров
навіть їх власна
Я думаю, що тут ключове, при прийнятті таких рішень - майже безпрограшність.
Єдиний чорнючий-прнчорнючий лебідь - держава припинить давати банкам компенсацію за відсотки, і банк почне прогинати на перегляд ставки. (А, ну варіант: ракета в будинок теж є, це точно)
Варіант, що через активну і затяжну війну ціни впадуть до плінтусу є, але він компенсується курсом валюти, який в цьому випадку стане космос і місячний платіж в 30 тис грн буде як в супермаркет скупитись їжою на тиждень.
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Hotab
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:06
Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
так а шо тут аморального, як любить красиво формулювати UA?)
якщо хочеш щось більш-менш «на багатом» - кашляни готівочку, а держава вже потім підсобить, як на мене цілком робоча схема
ще до речі фактор євідновлення існує і він здається на ринку в повну силу ще не відіграв
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37
до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:44
Hotab написав:Бетон
,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
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Додано: Пон 25 бер, 2024 00:33
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
Золота собака
Хочу розробити концепт ремонту під зоофіліф
Керамограніт на підлогу.
Металеві меблі
Без шаф. Металеві стилажі в гардеробній.
Без дивана звичайно.
Матрас, штори і весь текстиль орендарі купують самі.
Подвійний залог.
Двері самі дешманскі.
Оплата за капітальний клінінг автоматом при заїзді в квартиру.
Трап в ванній, щоб після котячий туалета засипати все хлоркою, а потім змити душем.
Ну і прайс + 30% звичайно.
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UA
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Додано: Пон 25 бер, 2024 00:46
UA
Додайте в залог розбірку коліна унітазу, там збереться селікогель з кошачого туалету)))
Я жартую, насправді я часто ділив з котами квадратні метри, все було чудово, вони не шкоднічали))
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Hotab
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Додано: Пон 25 бер, 2024 08:12
UA написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
Золота собака
Хочу розробити концепт ремонту під зоофіліф
Керамограніт на підлогу.
Металеві меблі
Без шаф. Металеві стилажі в гардеробній.
Без дивана звичайно.
Матрас, штори і весь текстиль орендарі купують самі.
Подвійний залог.
Двері самі дешманскі.
Оплата за капітальний клінінг автоматом при заїзді в квартиру.
Трап в ванній, щоб після котячий туалета засипати все хлоркою, а потім змити душем.
Ну і прайс + 30% звичайно.
После них нужно будет: менять пол, красить стены. Полы и плинтус- 3куе. Стены 1куе. Диван они накрыли тканью.
За два года 4 куе компенсации нормально
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Бетон
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Додано: Пон 25 бер, 2024 10:05
Пропоную запиляти прогноз цін КРЖН на 2024.
Думаю, що -10% у валюті буде, в середньому.
-5% буде залізобетонно.
Можливо, навіть -15%.
Тому що давно пора вже.
Скільки б не тужились рили-бігунці з Австрії та Польщі)))
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Frant
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Додано: Пон 25 бер, 2024 10:47
Дорожай прилітав:
"‼️ Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці, - Кличко
Підрозділи прямують на місця. Ракетна небезпека триває - перебувайте в укриттях!"
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Додано: Пон 25 бер, 2024 10:57
Frant , не подумайте що я став топити за «дорожчай» (я взагалі не берусь давати прогнози з такою кількістю невідомих в задачі) але те, що навіть раптові удари Київ (поки) тримає (на відміну від інших міст), це дійсно на «дорожчай». ))
Але не дай бог знову почнуться графіки без світла, особливо якщо довше нема, аніж є, ото хитне ціну вниз точно. Народ почне залишати це найзахищеніше місто.
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Hotab
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