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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11702117031170411705
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:12

  Hotab написав:Frant , не подумайте що я став топити за «дорожчай» (я взагалі не берусь давати прогнози з такою кількістю невідомих в задачі) але те, що навіть раптові удари Київ (поки) тримає (на відміну від інших міст), це дійсно на «дорожчай». ))
Але не дай бог знову почнуться графіки без світла, особливо якщо довше нема, аніж є, ото хитне ціну вниз точно. Народ почне залишати це найзахищеніше місто.

патріоти сша більше не поставляють, і якщо не розблокується допомога "відключення світла" - це буде оптимістичний сценарій.
sergey_stasyuk555
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