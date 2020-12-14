Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Бетон , Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой. И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???
3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет
Золота собака
Хочу розробити концепт ремонту під зоофіліф Керамограніт на підлогу. Металеві меблі Без шаф. Металеві стилажі в гардеробній. Без дивана звичайно. Матрас, штори і весь текстиль орендарі купують самі. Подвійний залог. Двері самі дешманскі. Оплата за капітальний клінінг автоматом при заїзді в квартиру. Трап в ванній, щоб після котячий туалета засипати все хлоркою, а потім змити душем. Ну і прайс + 30% звичайно.
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому