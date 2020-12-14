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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11702117031170411705
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:45

Бізнес за петрушку!©))

  UA написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???


3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет

Золота собака

Хочу розробити концепт ремонту під зоофіліф
Керамограніт на підлогу.
Металеві меблі
Без шаф. Металеві стилажі в гардеробній.
Без дивана звичайно.
Матрас, штори і весь текстиль орендарі купують самі.
Подвійний залог.
Двері самі дешманскі.
Оплата за капітальний клінінг автоматом при заїзді в квартиру.
Трап в ванній, щоб після котячий туалета засипати все хлоркою, а потім змити душем.
Ну і прайс + 30% звичайно.

От в сусідньому будинку ЖК, де я придбав смарт-квартиру - теж приймають з домашніми тваринками, але і шафа, і ліжко з матрасом, і, навіть, штори - все є! :D
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/noviy-bud ... UJLJE.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?
тут читайте

https://m.kievvlast.com.ua/news/zhiteli ... izhchi-dni
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?...
в ЗП так воду ніколи не скидували
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:12

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