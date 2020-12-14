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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11703117041170511706>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:45

Бізнес за петрушку!©))

  UA написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон ,
Жулье в 70кв.метров по методике не должно стоить выше 3.5 млн грн. То есть внести сходу необходимо не только 20%, но и всю разницу между реальной ценой и максимально допустимой.
И еще.. А 70м в Славутиче за 1 куе/мес - это не занадто ли???


3к с пуделем нормально. никто брать с собаками не хочет

Золота собака

Хочу розробити концепт ремонту під зоофіліф
Керамограніт на підлогу.
Металеві меблі
Без шаф. Металеві стилажі в гардеробній.
Без дивана звичайно.
Матрас, штори і весь текстиль орендарі купують самі.
Подвійний залог.
Двері самі дешманскі.
Оплата за капітальний клінінг автоматом при заїзді в квартиру.
Трап в ванній, щоб після котячий туалета засипати все хлоркою, а потім змити душем.
Ну і прайс + 30% звичайно.

От в сусідньому будинку ЖК, де я придбав смарт-квартиру - теж приймають з домашніми тваринками, але і шафа, і ліжко з матрасом, і, навіть, штори - все є! :D
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/noviy-bud ... UJLJE.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?
тут читайте

https://m.kievvlast.com.ua/news/zhiteli ... izhchi-dni
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:до речі київське водосховище обміліло капець, дуже сильно скинули воду, я такого за свої 54 ще не бачив, походу готуються приймати повінь з бєларашки, вже натякають що знов може трохи підтопити, як рік тому
https://t.me/info_zp/63381
а це тут до чого?...
в ЗП так воду ніколи не скидували
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:12

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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:30

Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 бер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей
сегодня поднял аренду на позняках.
с 11 до 14т. сьемщик сказал ок. т.к. дешевле уже не найти в нормальной локации
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:44

  Hotab написав:Frant , не подумайте що я став топити за «дорожчай» (я взагалі не берусь давати прогнози з такою кількістю невідомих в задачі) але те, що навіть раптові удари Київ (поки) тримає (на відміну від інших міст), це дійсно на «дорожчай». ))
Але не дай бог знову почнуться графіки без світла, особливо якщо довше нема, аніж є, ото хитне ціну вниз точно. Народ почне залишати це найзахищеніше місто.


да? куда поедут? в одессу? или львов?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:00

Олежан , якщо без світла/води, то мабуть туди, де можна воду носити у відрах в хату, і варити їжу на вогнищі. Тобто до батьків ( менш успішних братів/сестер) в село.
Чи ви наглухо виключаєте варіанти , що кацапи можуть прибити комуналь ? Не хочеться вірити, але морально готовим бути потрібно.
Я знов повернув традицію мати не менше 3/4 баку палива , повна газова горілка на 5л, питної води дома 20л+
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 бер, 2024 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:43

  Олежан написав:
  Hotab написав:Frant , не подумайте що я став топити за «дорожчай» (я взагалі не берусь давати прогнози з такою кількістю невідомих в задачі) але те, що навіть раптові удари Київ (поки) тримає (на відміну від інших міст), це дійсно на «дорожчай». ))
Але не дай бог знову почнуться графіки без світла, особливо якщо довше нема, аніж є, ото хитне ціну вниз точно. Народ почне залишати це найзахищеніше місто.


да? куда поедут? в одессу? или львов?

напр. Хуст
flyman
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