|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:01
в арендованной квартире какие либо запасы делать сложно, чем потом перевозить эти бочки-канистры. Да и квартир с подсобным помещением или гаражом в 100 метрах как-то мало сдаётся.
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться. Ніякої проблеми мати такий запас хоч в орендованій, хоч в своїй, немає, включно з певним запасом харчів тривалого зберігання.
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:25
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Запасають питну воду якраз на випадок, коли не продається. В перші дні повномасштабної знайти навіть питну воду було не так просто, з магазинів вимели все.
До чого це питання? Якщо нема можливості запасти вдосталь технічної води - не варто робити запаси зовсім? Без технічної в критичній ситуації ви не здохнете, а от без питної... Мати пару десятків літрів технічної на пару днів без водопостачання звісно теж є сенс, але це всього лише на пару днів. Ну а далі вже можна буде знайти вихід: є бювети, є Дніпро врешті решт.
Вітаю. Гігієна врятована
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:36
Маст хев))
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:50
Додано: Пон 25 бер, 2024 18:53
Зараз переглядають цей форум: sergey_stasyuk555, vitaliiangel і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|