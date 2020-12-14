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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11703117041170511706
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:01

в арендованной квартире какие либо запасы делать сложно, чем потом перевозить эти бочки-канистры. Да и квартир с подсобным помещением или гаражом в 100 метрах как-то мало сдаётся.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться. Ніякої проблеми мати такий запас хоч в орендованій, хоч в своїй, немає, включно з певним запасом харчів тривалого зберігання.
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:25

  Faceless написав:Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
  Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома.

Запасають питну воду якраз на випадок, коли не продається. В перші дні повномасштабної знайти навіть питну воду було не так просто, з магазинів вимели все.
  vitaliiangel написав:А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета?

До чого це питання? Якщо нема можливості запасти вдосталь технічної води - не варто робити запаси зовсім? Без технічної в критичній ситуації ви не здохнете, а от без питної... Мати пару десятків літрів технічної на пару днів без водопостачання звісно теж є сенс, але це всього лише на пару днів. Ну а далі вже можна буде знайти вихід: є бювети, є Дніпро врешті решт.
  vitaliiangel написав:у меня запас 300 л.

Вітаю. Гігієна врятована
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:36

Маст хев))

  vitaliiangel написав:А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета?
Вологі серветки творять дива! ;) :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:47

від дорожаю рєзко перейшли до запасу води, спічок і тушонки ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:50

  Faceless написав:Вітаю. Гігієна врятована
вы шутите/смеетесь, потому что без воды не сидели. Там где я жил в декабре 2022 воду отключали несколько раз по 3 - 5 дней. К водовозке выстраивались очереди по 500 человек. С бюветами тоже самое будет. Утром займёте к обеду может быть наберёте.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Вітаю. Гігієна врятована
вы шутите/смеетесь, потому что без воды не сидели.

Ви вже й провидцем стали?
Брав баклажки в рюкзак і ходив до бювету
Треба будо б - і з Дніпра б носив
В грудні 2022 зібрали на потужний генератор на ЖК, і питання води на високі поверхи було вирішено
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:58

  Faceless написав:Брав баклажки в рюкзак і ходив до бювету
вот именно баклажки. Не хотите набирать 300л хотя бы ёмкости такие купите. Люди ходили к водовозке с вёдрами кастрюлями потому что емкостей куда набирать у них не оказалось. Хоть ванную бери снимай. Я не лично вам, а всем кто читает.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так, перша і нагальніша проблема - це саме питна вода. Не помитись кілька днів можна.,Обтиоатись можна, якщо доведеться. Без пиття - не можна.
Розрахунок на супермаркет - це нерозумно. Якщо щось трапиться - з супермаркетів винесуть питну воду зразу.
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  #<1 ... 11703117041170511706
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