Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
баклажки, ёмкости для води, генераторы, насосы, запас еды, водовозки, очередь к ним с кастрюлями и вёдрами... но дорожай будет таки по любому, даже кто-то плату умудряется поднять арендаторам. и людей с котами не берёт, так как кот страшный зверь - может там что-то испортить...
❗️У новому законопроєкті є норма про мобілізацію людей з 18 років, - Разумков
Там прописано, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років
И плешивый уже сказал что В Україні створюється новий гітлерюгенд, — путін 🤡
Бетон написав:❗️У новому законопроєкті є норма про мобілізацію людей з 18 років, - Разумков
Там прописано, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років
И плешивый уже сказал что В Україні створюється новий гітлерюгенд, — путін 🤡
Бетон написав:❗️У новому законопроєкті є норма про мобілізацію людей з 18 років, - Разумков
Там прописано, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років
И плешивый уже сказал что В Україні створюється новий гітлерюгенд, — путін 🤡
Faceless написав:Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.