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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11704117051170611707
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:42

баклажки, ёмкости для води, генераторы, насосы, запас еды, водовозки, очередь к ним с кастрюлями и вёдрами...
но дорожай будет таки по любому, даже кто-то плату умудряется поднять арендаторам.
и людей с котами не берёт, так как кот страшный зверь - может там что-то испортить...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

❗️У новому законопроєкті є норма про мобілізацію людей з 18 років, - Разумков

Там прописано, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років

И плешивый уже сказал что В Україні створюється новий гітлерюгенд, — путін 🤡

https://t.me/c/1686929119/71161

Ипсо и придумывать не нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:36

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
  Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.

В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:42

  flyman написав:В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
а унитаз как часто смываешь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... NEGOG.html
налетай
паркинг 57 куе всего-то
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:50

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomstse-v-zhk-yaroslavv-grad-IDNEGOG.html
налетай
паркинг 57 куе всего-то

дешево
в тетрисе 75к

кстати, в Изумрудном паркинг подорожал с 15к до 24к за 1 год (((
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
а унитаз как часто смываешь?

по мірі нужди, а як треба?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:03

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
а унитаз как часто смываешь?

по мірі нужди, а як треба?

так и надо :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliiangel написав:Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
  Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.

В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.

30л технічної водички на день
Якщо користуватися як зазвичай, це 5 разів злити воду в унітазі
Або раз випрати щось (але не факт, що вистачить)
Або посуд помити пару разів
В принципі, якщо тільки ходити в туалет, змивати економно (по півбачка) і мити руки, то має вистачити.
Але на душ вже не хватить. Хіба що швиденько, а руки мити і зливати воду то вже на завтра.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:кстати, в Изумрудном паркинг подорожал с 15к до 24к за 1 год (((


погуглі скікі оренда паркінга в ФК2
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