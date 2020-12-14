flyman написав:vitaliiangel написав:Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))