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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11705117061170711708
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:55

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
  Faceless написав:А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.

В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.

1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))
Frant
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