|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 бер, 2024 23:55
flyman написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
Faceless написав:
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23786
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 10:21
Frant написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))
Як каже аірмакс, "база":
"Дисциплина и постоянство усилий на длительном промежутке времени создают результат."
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34414
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2757 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 26 бер, 2024 11:20
kingkongovets написав:
Олежан написав:кстати, в Изумрудном паркинг подорожал с 15к до 24к за 1 год (((
погуглі скікі оренда паркінга в ФК2
І скіко?
На олх 0 предлржений
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24699
|16510389
|
|
|1347
|5429912
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|37685
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|